Meteoroloji tarihi duyurdu! Alarma geçildi, İstanbul'a kar ve fırtına geliyor...

Meteoroloji İstanbul için alarm verdi. Kar yağışı geri dönüyor. Hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 10 derece düşmesi bekleniyor. Orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda 14 Şubat pazar günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamı kar yağışlı görünüyor. Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklar cuma gününden itibaren 10 derece düşecek. Yurt genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin 'Orta ve uzun vadeli' tahmin haritasında göre İstanbul 'a 14 Şubat pazar günü kar yağışı geri dönüyor. Kar yağışının İstanbul ile birlikte Marmara 'nın tamamı ile İç Anadolu Bölgesi'nde de etkili olacak.Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Batı Karadeniz'de ise bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkisini göstermeye başladı. Avcılar sahilinde dalgalar kayaları dövmeye başlarken, yürüyüşe çıkanların ilgisini çekti.

OCAK AYI YAĞIŞLARI SEVİNDİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü'nün 'Alansal Yağış Raporu' ile İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün 'Ortalama Sıcaklıkların 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi' 2021 yılı Ocak ayına ait raporlar yayımlandı. Rapora göre, Ocak ayında yağışlar, ülke geneli normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

YAĞIŞ ORTALAMASI 93.8 MM

Ocak ayında 93.8 mm yağış kaydedilirken, normali 65.8 mm (1981-2010) ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 61.3 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 53 artış meydana geldi.

ARTIŞ ORANI BİRÇOK İLDE YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

Raporda en fazla yağış gerçekleşen bölgelere bakıldığında, Ocak ayı yağışları özellikle Marmara Bölgesi'nde önemli ölçüde artış gösterdi. Yağışlar Trakya , Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir , Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla artarken, Erzurum 'un kuzey kesimlerinde ise yüzde 60'ın üzerinde azalma gerçekleşti.

IĞDIR EN AZ, HATAY EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İL

Artvin, Kars, Amasya, Ardahan Bayburt , Erzurum, Gümüşhane, Iğdır Samsun ve Trabzon normallerinin altında yağış aldı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne , Hatay, Kırklareli Osmaniye ve Tekirdağ normallerinin iki katından fazla yağış alan iller oldu. En az yağış 22 mm ile Iğdır'da, en fazla yağış ise 239 mm ile Hatay'da kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 37 ile Ardahan'da gerçekleşti.

MARMARA'DA SON 40 YILIN EN YÜKSEK İKİNCİ YAĞIŞI

Marmara Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 160 mm oldu. Normali 76.2 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 76.2 mm olduğu belirtilerek, yağışlarda normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleştiği ve bölgenin son 40 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı yağışını aldığı açıklandı.

EGE'DE ARTIŞ YÜZDE 100'Ü AŞTI

Ege Bölgesi'nde Ocak ayı yağış miktarı 133 mm ölçüldü. Normali 81.1 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 52.8 mm olduğu belirtilerek, yağışlarda normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleştiği açıklandı.

AKDENİZ'DE YÜZDE 39 ARTIŞ

Akdeniz Bölgesi Ocak ayı yağış miktarı 146 mm oldu. Normali 104.8 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 115.6 mm olan Akdeniz 'de yağışlar normaline göre yüzde 39, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 26 arttı.

İÇ ANADOLU'DA YÜZDE 37 ARTIŞ

İç Anadolu Bölgesi Ocak ayı yağışı 52.7 mm ölçüldü. Normali 38.5 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 37.5 mm olan İç Anadolu'da yağışlar normaline göre yüzde 37, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 41 artış gösterdi.

KARADENİZ'DE YÜZDE 7 ARTTI

Karadeniz Bölgesi Ocak ayı yağışı 66.8 mm ölçüldü. Normali 62.4 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 64.8 mm olan bölgede yağışlar normaline yüzde 7, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre 3 artış gerçekleşti.

DOĞU ANADOLU'DA ARTIŞ YÜZDE 38

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 71.2 mm oldu. Normali 51.7 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 38.0 mm ölçülen bölgede, yağışlar normaline göre yüzde 38, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 87 arttı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YÜZDE 25 ARTIŞ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 100.6 mm ölçüldü. Normali 80.5 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 75.5 mm olan Güneydoğu'da yağışlar normaline göre yüzde 25, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 33 arttı.

SICAKLIK ORTALAMASI DA ARTTI

Ortalama Sıcaklıkların 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu'na göre ise ortalama sıcaklıklar ülkemizin kıyı kesimleri, Trakya çevresi, Güneydoğu Anadolu bölgesi çevrelerinde genelde mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Uzun yıllar Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.7 derece iken, 2021 Ocak ayı 5.4 derece ölçüldü. Ocak ayında en düşük sıcaklık eksi 34.5 dereceyle Ağrı 'da, en yüksek sıcaklık ise 28.8 dereceyle Cide'de tespit edildi.

BÖLGERE GÖRE ARTIŞ

Bölgelere göre ise sıcaklık ortalaması şöyle; uzun yıllar ortalama sıcaklığı 5.1 derece olan Marmara'da, Ocak ayı 8.2 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 6.3 derece olan Ege'de, Ocak ayı 8.6 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 7.4 derece olan Akdeniz'de, Ocak ayı 9.6 dereceye çıktı. Uzun yıllar ortalaması eksi 0.9 derece olan İç Anadolu'da, Ocak ayı 2.5 dereceye yükseldi. Uzun yıllar ortalaması 2.8 derece olan Karadeniz'de, Ocak ayı 6.2 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması eksi 4.8 derece olan Doğu Anadolu'da, Ocak ayı eksi 2.7 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 4.4 derece olan Güneydoğu'da, Ocak ayı 6.7 dereceye yükseldi.

72 MERKEZDE EKSTREM SICAKLIK