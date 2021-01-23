Meteoroloji tarih verdi ve uyardı: İstanbul dahil çok sayıda şehir...

Geçtiğimiz hafta kar yağışından sonra havalar ısınmıştı. Hafta sonu da yurt genelinde sıcak hava etkisini göstermeye devam edecek. Belli bölgeler dışında sağanak yağış gözükmüyor. Fakat pazar gününden sonra Türkiye kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
İSTANBUL'A KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, "Kuvvetli yağışlar giriş yapıp iç bölgelere doğru ilerleyecek." dedi. Öte yandan Sürmeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Hafta sonu geldi lodos daha da kuvvetleniyor sıcaklık artıyor. Bu sıcaklıklar da kalacak mıyız? Biliyorsunuz ayın başında yüksek sıcaklıklar vardı bir dip yaptı tırmandı bir dalga daha var ay bitmeden. İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de İç Ege'de hatta Marmara'nın güneyinde Bursa çevrelerinde kar yapma ihtimali var. Çok kuvvetli olmasa da kar yapma ihtimali var. İstanbul çok sınıra geliyor gece karla karışık yağmur kara dönüp sonra toparlıyor gibi. Daha doğrusu toparlayamıyor gidiyor gibi görünüyor. Uzun zamandan beri görünen çok kuvvetli bir hale gelmeyeceği yönünde.
AŞIRI YAĞIŞ BEKLİYORUZ
Cumartesi günü yurdun büyük kısmında yağış yok. Kıyı Ege'de Marmara'nın batısında yağışlar var. Hafta sonu büyük çoğunluğu da böyle geçecek. Pazar günü Marmara'da Ege'de yağış biraz genişliyor. Arkasından kuvvetli sağanaklar geliyor. Pazar gününden sonra kuvvetli yağışlar giriş yapıp iç bölgelere doğru ilerleyecek. Aşırı yağışlar bekliyoruz. Su baskınlarına dikkat yeni haftanın ilk günlerinde