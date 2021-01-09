Meteoroloji tarih verdi! Kar geliyor, İstanbul dahil birçok ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. 10-16 Ocak tarihlerini kapsayan rapora göre, hava sıcaklıklarının 13 Ocak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması bekleniyor.

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı artarak normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması, Çarşamba gününden itibaren de batı kesimlerden başlayarak hızla azalması bekleniyor."

ANTALYA'YA KAR GELİYOR

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 8 Ocak Cumartesi gününden itibaren önümüzdeki haftaki hava durumuyla ilgili yaptığı duyuruda, Antalya bölgesinin Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği belirtildi. Mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 11 Ocak Pazartesi ve 12 Ocak Salı günleri bölge genelinde artarak 6 ile 12 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

ÇARŞAMBA'DAN İTİBAREN KAR VE SOĞUK ETKİLİ OLACAK

Duyuruda, önümüzdeki hafta ortasında 13 Ocak Çarşamba günü itibari ile bölgemizin batısından başlayarak hava sıcaklıklarının hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Duyuruda 10 Ocak Pazar gününden itibaren bölgede yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek yağışların, Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin bölgeyi de etkileyeceği ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği ifade edildi.

İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Öte yandan, İstanbul 'un bazı ilçelerinde yağış etkili olurken, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkma izni olanlar ve yürüme mesafesindeki yerlere gitmeye çalışanlar yağmura yakalandı.