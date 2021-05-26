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Meteoroloji son dakika uyarısı! Geri geliyor, cumartesi günü...

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 23:21 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 23:21

Meteoroloji ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumartesi günü başlıyor. Sıcaklıklar birçok şehirde düşecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde hava durumu mevsim normallerinde ilerliyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava raporuna göre, Cumartesi günü yağışlı hava geri dönüyor. İşte detaylar...


Mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ilerliyor. Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği bu günlerde Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son dakika bilgisi geldi.
 
Buna göre; Perşembe günü Afyonkarahisar, Kütahya, Burdur ve Isparta'da yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneş yüzünü gösterecek.
 
Cuma günü beklenen yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.
 
Meteoroloji'nin 5 günlük raporundaki kritik tarih ise cumartesi günü. Cumartesi günü yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Yağışlara bağlı olarak hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 22, en düşük hava sıcaklığı ise 16 derece olarak öngörülüyor. Ankara ise en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık ise 15 derece.
 
Pazar günü yağışlar yurdu terk ediyor. Güneş yüzünü tekrar gösteriyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.
 
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Cumartesi günü yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
 

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