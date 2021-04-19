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Meteoroloji son dakika uyardı! Yeniden başlıyor, günlerce sürecek

19 Nisan 2021 Pazartesi - 0:07 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 0:07

Meteoroloji son dakika duyurdu! Gün ve saat belli oldu. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre; haftanın ilk günü İstanbul dahil olmak üzere 43 ilde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
 
Haftanın ilk günü İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Sinop, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
 
SALI GÜNÜ DE YAĞIŞ VAR
 
Salı günü ise Karadeniz'in batısı, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
 
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
 
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı öngörülüyor. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen bölgede İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
 
 

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