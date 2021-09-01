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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Yeniden geliyor, bugün başlıyor, günlerce sürecek... Sel, su baskını, dolu...
Meteoroloji son dakika kodu ile yeni bir uyarıda bulundu. Bugün çok sayıda ilde başlıyor. Günlerce sürecek. İller tek tek açıklandı. Sel, su baskını, dolu riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. MGM son dakika uyarısı ile ilgili detaylar...