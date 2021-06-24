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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Yarın başlıyor, salıya kadar...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Günlerce sürecek. Yarından itibaren başlıyor. Çok sayıda il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre yarından itibaren birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar salıya kadar devam edecek. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Bugün bazı illerde yağışlar sürecek ancak yarın gök gürültülü sağanak yağış başlıyor. Salıya kadar sürecek. Peş peşe uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat. İl il açıklandı.