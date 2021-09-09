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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Yarın başlıyor, saat verildi, flaş uyarı...

09 Eylül 2021 Perşembe - 16:24 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 16:33

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Yarın başlıyor, saat verildi ve peş peşe flaş uyarı yapıldı. Sağanak geliyor. Kuvvetini artırarak devam edecek. İstanbul için yağış açıklaması geldi. Sabahın ilk saatlerinde kuvvetli sağanak başlayacak. Meteoroloji ile AFAD, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. İşte yapılan son dakika açıklamalar...


Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Uyarılar peş peşe yapıldı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir’de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
 
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
 
İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
 
10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası’nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
 
GÜNEY EGE İLE AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR
 
Güney Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz'in batısı ile Doğu Akdeniz'in batısında, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
 
AFAD'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
 
AFAD, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerden itibaren, İstanbul'da çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
 

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