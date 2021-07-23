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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Yarın başlıyor, perşembeye kadar çok kuvvetli...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Kuvvetli sağanak geri dönüyor. Yarından itibaren çok sayıda ilde başlıyor. Uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün sıcaklıklarda değişiklik yaşanmayacak. Yarın İstanbul da dahil kuvvetli sağanak illerde etkisini gösterecek.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Çok kuvvetli geliyor. Yarından itibaren İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak etkili olacak. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. Sağanak geri geliyor. Meteoroloji son açıklamayı yaptı.