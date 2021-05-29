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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Yarın başlıyor, 5 gün sürecek...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. 5 gün sürecek. Yarından itibaren başlıyor. İller için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar yavaş yavaş düşecek, yarından itibaren birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Perşembe gününe kadar devam edecek. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Yarın başlıyor. 5 gün boyunca devam edecek. Belirtilen iller için uyarı yapıldı. Sıcaklıklar düşecek. Gök gürültülü sağanak yağış geri dönüyor. Hangi illerde sağanak yağış olacak? 5 günlük hava durumu ve Meteoroloji'den gelen uyarılar...