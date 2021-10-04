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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Ve başlıyor, perşembeye kadar sürecek flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Tamamen tersine dönüyor. Perşembe gününe kadar devam edecek. Yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı. Bugün ise hava sıcaklıklarında 6 dereceye kadar düşüş olacak. Harita paylaşıldı. 5 günlük hava durumu, en yüksek ve düşük sıcaklık tahminlerini MGM açıkladı. Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte MGM'nin son dakika açıklaması...