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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Tamamen tersine dönüyor! Günlerce sürecek flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Tamamen tersine dönüyor. Perşembe gününe kadar devam edecek. Yağışlar etkisini bazı illerde sürdürmeye devam ediyor. Ancak hava sıcaklıklarında bugün yeniden artış gözlendi. Sıcaklık 5 dereceye kadar artacak. Harita paylaşıldı. Gün gün sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Kuvvetli yağış ve zirai don uyarısı yapıldı. İşte MGM'nin son dakika açıklaması...