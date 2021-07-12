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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Saat verip uyardılar, alarm, dışarı çıkmayın

Meteoroloji'den ve uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Gün ve saat verip uyardılar. Sıcaklıkların, hafta sonuna kadar ülkenin batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar "Gündüz 11-16 saatleri arasında mecbur değilseniz dışarı çıkmayın' uyarısı yaptı.

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Saat verip uyardılar, alarm, dışarı çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bir  haftalık süreçte ülkenin genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği, hafta  sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece  üzerinde seyredeceği öngörülüyor.  Hafta sonu ise sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10  derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise gelecek 5 gün  aralıklarla gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de hafta  sonuna kadar kuvvetli olacağı öngörülüyor.
 
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