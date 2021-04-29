Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Pazar günü başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaşıp uyardı. Tam kapanma başlarken Türkiye'de de hava sıcaklıkları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu yağışlı hava Türkiye'yi terk ediyor ve hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artıyor. İstanbul'da pazar günü hava 30 dereceye yaklaşırken, Ege ve Akdeniz kıyılarında 35 derecelere kadar ulaşacak.

Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Türkiye ‘tam kapanma’ için hazırlanırken hava sıcaklıkları artışını sürdürüyor, kapanmanın ilk günleriyle birlikte sıcaklıkların artması bekleniyor, tahminlere göre birkaç gün içinde yaz havası yurda hakim olacak. Pazar günü sıcaklıklar İstanbul ve Ankara’da 26 derece, İzmir’de ise 34 derece olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yerel olarak etkili olan yağışlar yarından itibaren yurdu terk etmeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz ’in iç kesimleri ile Aydın Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

40 DERECEYE YAKLAŞACAK

Türkiye’nin en sıcak yeri bu hafta sonu Aydın olacak. Aydın’da hava sıcaklıkları 36 dereceyi aşacak, yurt genelinde güneşli bir hava görülecek.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz ’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

29 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ADIYAMAN °C, 31°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu