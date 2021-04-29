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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Pazar günü başlıyor...

29 Nisan 2021 Perşembe - 10:16 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 10:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaşıp uyardı. Tam kapanma başlarken Türkiye'de de hava sıcaklıkları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Hafta sonu yağışlı hava Türkiye'yi terk ediyor ve hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artıyor. İstanbul'da pazar günü hava 30 dereceye yaklaşırken, Ege ve Akdeniz kıyılarında 35 derecelere kadar ulaşacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yerel olarak etkili olan yağışlar yarından itibaren yurdu terk etmeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye ‘tam kapanma’ için hazırlanırken hava sıcaklıkları artışını sürdürüyor, kapanmanın ilk günleriyle birlikte sıcaklıkların artması bekleniyor, tahminlere göre birkaç gün içinde yaz havası yurda hakim olacak. Pazar günü sıcaklıklar İstanbul ve Ankara’da 26 derece, İzmir’de ise 34 derece olacak.
 
40 DERECEYE YAKLAŞACAK
 
Türkiye’nin en sıcak yeri bu hafta sonu Aydın olacak. Aydın’da hava sıcaklıkları 36 dereceyi aşacak, yurt genelinde güneşli bir hava görülecek.
 
HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK
 
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
29 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
 
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
 
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
 
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
 
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GİRESUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
IĞDIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
 
ADIYAMAN °C, 31°C
Az bulutlu
 
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu
 

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