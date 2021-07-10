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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Kuvvetli geliyor, günlerce devam edecek ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Günlerce sürecek. Bugünden itibaren başlıyor. Saat verildi. Çok sayıda il için tek tek uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Bugün çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak başlıyor. Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı. Perşembe gününe kadar 5 gün boyunca yağışlar devam edecek. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi.