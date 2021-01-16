Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! İstanbul'a kar ve tipi geliyor...

Meteoroloji duyurdu ve saat verdi. Beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini bu akşam gösterecek. 'Muhteşem kar' sonunda geliyor. 4 yıldır böylesi görülmemişti. Öğleden sonra yağmurlu ve karla karışık olarak kendini gösterecek ancak akşam saatlerinde İstanbul kara doyacak. İstanbul'un yanı sıra çok sayıda il için de peş peşe uyarılar geldi. Bugün hava nasıl olacak? İşte Türkiye genelinde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelini ilgilendiren hava durumu ve kar yağışı uyarısında bulundu. Yayınlanan raporda pek çok ilde sağanak yağışlar beklenirken, bazı illerimizde ise kar yağışı görüleceği belirtildi. Yağışın İstanbul 'da sulu kar şeklinde tekrar başlamasıyla pazar ve pazartesi günü yoğun şekilde görülmesi beklendiği duyuruldu. 'Muhteşem kar' geliyor.

Hakkari, Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin (Konya, Amasya Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. BUZLANMA VE DON Bursa, Yalova, Kocaeli, Yağışların Antalya 'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İÇ EGE'DE SICAKLIK ARTACAK Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege'de biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ ESECEK Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara 'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ülke genelinde hava durumu tahminlerini paylaşan Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan; "Cumartesi günü orta Karadeniz ve İç Anadolunun orta kesimleri hariç tüm yurdumuz yağışlı olacak. Yağışlar iç bölgelerde kar, kıyı kesimlerde ise kuvvetli yağış şeklinde olacak. Marmara Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışı Akdeniz Bölgesi'nde ise kuvvetli yağış bekliyoruz. Kar yağışı, pazar gününden itibaren doğuya doğru etkili olacak. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodos beklentisi olduğu için soba ve baca tütmelerine karşı tedbirli olunmasını istiyoruz." dedi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN..."

Pazartesinden itibaren yağışlar yine iç kesimlerde kar kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur şeklinde olacak. Salı günü Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak yağışların Çarşamba gününden itibaren yurdumuzu terk etmesini bekliyoruz.

İSTANBUL'DA BU BÖLGELERE DİKKAT

İstanbul için tahminlerini de belirten Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışının tutma ihtimali daha yüksek. Denize yakın yerlerde hava sıcaklığı daha geç düşüyor. Yerde tutsa bile çok fazla kar görüleceğini düşünmüyoruz. Şehrin yüksek ve iç kesimlerinde kar tutması ihtimali daha yüksek." dedi.

HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, : Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağışlı 9 Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı 3

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Sakarya: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı