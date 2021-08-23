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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Harita paylaşıldı, değişiyor, bugünden sonra artık...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Harita paylaşıldı. Bugünden sonra tamamen değişiyor. İstanbul için sağanak uyarısı yapılmıştı. Bugün de yağış etkisini gösterecek ancak yarın yeniden hava güneşli olacak. Yarından itibaren cumartesine kadar sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Bugün sağanak beklenen iller de tek tek duyuruldu. Kritik uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yarın yeniden başlıyor. Tamamen değişiyor. İller tek tek açıklandı. İstanbul'da bugün devam edecek olan yağış yarından itibaren sonlanıyor. Sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji'den bazı iller için ise kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte MGM'den gelen son dakika açıklaması ve gök gürültülü sağanak beklenen iller...