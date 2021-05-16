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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Çok sayıda il için geçerli, kuvvetli...

16 Mayıs 2021 Pazar - 12:41 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 14:52

Önce Meteoroloji sonra valilikler harekete geçti. Son dakika uyarıları art arda geldi. Çok sayıda ili kapsıyor. Kuvvetli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde bugün sağanak ve gök  gürültülü sağanak bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatleri  itibarıyla söz konusu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın  Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya,  Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara,  Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya'nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz'in  iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak  kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
 
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa  süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması gerekiyor.
 
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA UYARISI
 
Ankara Valiliği, etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; bugün öğle saatleri itibari ile ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.
 
 
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
 
UYARILAR
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatleri itibariyle kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara’nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar’ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya’nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
EGE
 
Parçalı az bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ile Afyonkarahisar’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğu kesimleri ile Antalya'nın kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
 
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
 
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
AĞRI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 

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