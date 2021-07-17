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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, salıdan sonra artık...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Kuvvetli sağanak geri dönüyor. Salı gününden sonra çok sayıda ilde başlıyor. Çok sayıda il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün ve önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. Ancak çarşamba günü kuvvetli sağanak geri geliyor.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Çok kuvvetli geliyor. Salıdan sonra çok sayıda ilde sağanak etkili olacak. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. İstanbul ve çevre illerde çarşamba günü sağanak geri geliyor. Meteoroloji son açıklamayı yaptı.