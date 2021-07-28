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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, bugünden sonra artık...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Kuvvetli sağanak geri dönüyor. Bugünden itibaren çok sayıda ilde başlıyor. Sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek. Kritik uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün ve önümüzdeki günlerde bazı illerde kuvvetli sağanak geri geliyor. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor. Kuvvetli yağış, rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Bugünden itibaren çok sayıda ilde etkili olacak. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. Meteoroloji son açıklamayı yaptı. Sıcaklıklar düşecek. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.