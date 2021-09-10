Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Çok kuvvetli geliyor. Artarak devam edecek, aniden bastıracak. Gün ve saat belli oldu! Çok sayıda il...

Meteoroloji son dakika kodu ile yayınladı! Çok kuvvetli geliyor. Durum ciddi. Gün ve saat belli oldu. İl il alarm verildi. Artarak devam edecek. Son dakika uyarıları peş peşe geldi. Bugün itibarıyla başlıyor. İller tek tek açıklandı. Yapılması gerekenler ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. Sel ve su baskını bekleniyor...