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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, 55 ilde yeniden başlıyor...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 55 ilde yeniden başlıyor. Uyarılar peş peşe geldi. Bugünden başlayarak pazara kadar etkili olacak. Çok kuvvetli geliyor, harita paylaşıldı. Bazı illerde sağanak var. Ancak cumartesi günü 55 ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Öte yandan bugün bazı bölgelerde sıcaklıklar 4-8 dereceye kadar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de hava durumuna ilişkin son açıklama geldi.
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor. 55 ilde etkisini gösterecek, yeniden başlıyor. İller tek tek açıklandı. Cumartesi günü onlarca kent için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bugün ise bazı illerde yağmur beklenirken bazı yerler için de sıcak açıklaması geldi. Yağış beklenen iller duyuruldu. Sıcaklıkların 4 ila 8 derece artması bekleniyor. Uzmanlardan belirtilen saatlerde dışarı çıkılmaması için uyarı yapıldı. İşte bugün sağanak ve aşırı sıcak beklenen iller...