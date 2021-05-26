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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Bugün...

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:10 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 10:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Bugün hava nasıl olacak? MGM açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mayıs 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıklarının; iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi. İşte 26 Mayıs 2021 Çarşamba hava durumu...


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Güney Ege’nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı’nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
 
MARMARA
 
Az bulutlu, zamanla güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 
 
ÇANAKKALE 16°C, 29°C
Az bulutlu
 
İSTANBUL 15°C, 24°C
Az bulutlu
 
KIRKLARELİ 13°C, 28°C
Az bulutlu
 
KOCAELİ 16°C, 29°C
Az bulutlu
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 
 
A.KARAHİSAR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
 
İZMİR 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
MUĞLA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
 
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
 
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
ESKİŞEHİR 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
YOZGAT 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU 9°C, 29°C
Az bulutlu
 
DÜZCE 13°C, 31°C
Az bulutlu
 
SİNOP 14°C, 20°C
Az bulutlu
 
ZONGULDAK 14°C, 21°C
Az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 
 
BAYBURT 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu
 
SAMSUN 12°C, 20°C
Az bulutlu
 
TOKAT 10°C, 27°C
Az bulutlu
 
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Iğdır ile Van ve Ağrı’nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
IĞDIR 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Az bulutlu
 
GAZİANTEP 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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