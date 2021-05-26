Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Bugün...

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra Genellikle kuzey ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 29°C

Az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 28°C

Az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 29°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu