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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Başladı, 5 gün...

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:51 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 9:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika olarak duyurdu. 5 gün boyunca etkili olacak. Herkes bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyordu. MGM duyurdu. Meteoroloji beş günlük hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yeni haftada ülke genelinin neredeyse tamamında yağış görünmez iken sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında olması bekleniyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI
 
Kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR
 
Kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
 
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
 
Rüzgarın kuzey yönlerden Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
 
DOĞU ANADOLU: Bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
BEŞ GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
 
 

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