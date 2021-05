Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Arefe günü geliyor...

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca Ankara İstanbul ve İzmir 'de yağış beklenmediği ve tahmin edilen hava sıcaklıklarının 25 ila 31 derece arasında değişeceği belirtildi. Açıklamada, "Ankara'da hava sıcaklığının 25-31 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 23-28 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor. İzmir'de hava sıcaklığının 26-30 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında "Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince hava durumu; perşembe günü Van ve Hakkari çevrelerinin, cuma günü ise Edirne Kırklareli , Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.