Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Arefe günü geliyor...

Tüm Türkiye merak ediyordu Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmen duyurdu. İlleri tek tek sayıp açıkladı. Çarşamba geliyor, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da yağış beklenmediği ve hava sıcaklıklarının 23 ila 28 derece civarında seyredeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Ankara, İzmir'de de sıcak hav hakim olacak. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını vurguladı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca Ankara İstanbul ve İzmir 'de yağış beklenmediği ve tahmin edilen hava sıcaklıklarının 25 ila 31 derece arasında değişeceği belirtildi. Açıklamada, "Ankara'da hava sıcaklığının 25-31 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 23-28 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor. İzmir'de hava sıcaklığının 26-30 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında "Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince hava durumu; perşembe günü Van ve Hakkari çevrelerinin, cuma günü ise Edirne Kırklareli , Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çarşamba günü ısınma başlıyor Türkiye'de ama birdenbire böyle büyük ısınma değil. Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde, Akdeniz'in doğusunda güneş radyasyonlarına dikkat etmemiz lazım. Burada güneş radyasyonu 8 ve 9'un üzerinde ultraviyole dediğimiz, diğer bölgelerde şu an böyle bir tehlike yok"

GÜN GÜN BAYRAMDA HAVA DURUMU

Açıklamada, "Arefe günü Çarşamba: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. Günü Perşembe: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. Günü Cuma: Marmara , Doğu Karadenizin iç kesimleri ile Doğu Anadolunun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. Günü Cumartesi: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor."