Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Aniden değişecek, çok kuvvetli geliyor, yarından itibaren artık...
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Aniden değişecek, çok kuvvetli geliyor, yarından itibaren artık...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor. Harita paylaşıldı. Günlerce sürecek, yeniden başlıyor. İstanbul için de uyarı yapıldı. Yarından itibaren etkili olacak. Çok sayıda ilde sağanak yağış başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son açıklama geldi.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yarın yeniden başlıyor. Çok sayıda kent için flaş uyarı geldi. Tek tek iller açıklandı. Yarından itibaren sağanak geri dönüyor. Meteoroloji uyardı. Günlerce yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek. İşte MGM'den gelen açıklama ve sağanak beklenen iller...