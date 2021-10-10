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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Alarm verildi, yeniden geliyor, çok kuvvetli ve...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Harita ile bildirildi. Alarm seviyesine geçildi. Çok kuvvetli olacak. Bugün başlıyor. MGM son dakika uyarısında illeri tek tek sıralayıp duyurdu. O illerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Meteoroloji son dakika verilerine göre sıcaklıklar düşüyor. Yağış başlıyor. İşte MGM tarafından yaplan açıklama...