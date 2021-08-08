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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu, alarm verildi! İlleri tek tek saydı, çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji peş peşe sağanak uyarısı yapıyor. İlleri tek tek saydı. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır açıklaması yapıldı...Türkiye'nin büyük bölümünde kuvvetli sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.