Meteoroloji son dakika olarak duyurdu, alarm verildi! İlleri tek tek saydı, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.