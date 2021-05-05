Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Akşam başlıyor...

Meteoroloji illeri tek tek sayıp son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji, bu akşam Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskınına karşı uyarı yapıldı. Marmara Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugüne ait hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu ile Çankırı, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Rize Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam ilk saatlerde Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağısı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu, geceden itibaren güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR 16°C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA 11°C, 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 30°C

Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA 18°C, 25°C

Az bulutlu

BURDUR 11°C, 28°C

Az bulutlu

HATAY 16°C, 28°C

Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 8°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu

KONYA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORUM 4°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 19°C, 29°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 30°C

Az bulutlu

MARDİN 18°C, 27°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA

Parçalı bulutlu 18°C 31°C