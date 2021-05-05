Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Akşam başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugüne ait hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çankırı, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam ilk saatlerde Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağısı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu, geceden itibaren güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu
MUĞLA 11°C, 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Parçalı az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ANTALYA 18°C, 25°C
Az bulutlu
BURDUR 11°C, 28°C
Az bulutlu
HATAY 16°C, 28°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 8°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu
KONYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇORUM 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 19°C, 29°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 30°C
Az bulutlu
MARDİN 18°C, 27°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA
Parçalı bulutlu 18°C 31°C