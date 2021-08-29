Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! 81 il için alarm verildi, durum ciddi, artarak devam edecek, gün ve saat...
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! 81 il için alarm verildi, durum ciddi, artarak devam edecek, gün ve saat...
Meteoroloji son dakika kodu ile yayınladı! Durum ciddi. Gün ve saat belli. 81 il için alarm verildi. Artarak devam edecek. Son dakika uyarıları gelmeye devam edecek. Kritik günler yaklaştı. Özellikle çarşambadan sonrası için vatandaşlar uyarıldı. İller tek tek açıklandı. Yapılması gerekenler ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı.