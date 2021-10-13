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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! 48 ilde alarm, saat verildi, 3 gün sürecek…
Meteoroloji peş peşe uyarılar yapıyor. 48 ilde alarma geçildi. Çok kuvvetli olacak. Meteoroloji’nin son dakika hava durumu tahminlerine göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin güney, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce'nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte başlayan sağanak nedeniyle Meteoroloji vatandaşların sağanak ve fırtınaya karşı tedbirli olmasını istedi. Hava sıcaklıklarının batıda 4 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor.