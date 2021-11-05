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Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! 30 dereceye çıkacak, iller tek tek açıklandı, flaş uyarı pastırma sıcakları...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Pastırma sıcaklıkları başladı. Sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak. İller tek tek açıklandı. MGM'den uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamasında ülke genelinde yağış beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde olacağı bildirildi. MGM'nin paylaştığı haritaya göre salı gününden itibaren güneşli hava yerini yağmura bırakacak. İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu açıklaması...