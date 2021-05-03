03 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.421 1.67 EURO 9,9680 -0.03
USD 8,2540 -0.26 ALTIN 476,340 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! 3 gün sürecek...

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 18:00

Meteoroloji peş peşe uyarılar yapıyor. İlleri tek tek sayıp son dakika olarak duyurdular çok kuvvetli geliyor. Yurdun kuzey kesimlerinde hava serinleyecek. Serin havanın yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor. Çöl sıcağının etkisiyle 30 derecelere kadar çıkan sıcaklar, poyrazla 20 dereceye kadar düşecek.

İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke  genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.   Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu  Anadolu'da yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin  ediliyor. Rüzgarın İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı  yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.
 
SICAKLIK 10 DERECE DÜŞÜYOR 
 
Ceyazir üzerinden gelerek sıcaklıkları neredeyse yaz değerlerine yükselten çöl etkisi, yavaş yavaş ülkeden çekiliyor.Yarın, yurdun kuzey kesimlerinde hava serinleyecek. Serin havanın yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceği tamin ediliyor. Çöl sıcağının etkisiyle 30 derecelere kadar çıkan sıcaklar, poyrazla 20 dereceye kadar düşecek. 
 
SAĞANAK GEÇİŞİ BEKLENİYOR
 
Bugün öğleden sonra poyraza dönecek rüzgarın etkisiyle hava serinleyecek. Akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bartın, Zonguldak'ta sağanak geçişi bekleniyor.
 
3 GÜN SERİNLİK ARDINDAN SICAKLIK ARTIŞI
 
Perşembeye kadar sürecek serin havanın ardından sıcaklıkların yeniden  yükselmesi bekleniyor.  Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 3 - 9 Mayıs tarihli haftalık hava durumu tahminine şu şekilde yer verildi:
 
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
 
Marmara Bölgesi'nde hava serinliyor. Poyraza çevirecek rüzgarın etkisiyle sıcaklık 22-24 dereceye gerileyecek. Havanın biraz kapalı ve hafif yağmurlu olması bekleniyor. 
 
GÖK GÖRÜLTÜLÜ SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT 
 
İç Anadolu Bölgesi'nde ise sert esen karayel sıcaklığı 5 derece düşerecek. Eskişehir 18, Kayseri 24, Konya 29 derece. Ayrıca bölgede gök gürültülü sağanak geçişleri de bekleniyor.
 
YOĞUN ÇÖL TOZU DEVAM EDİYOR
 
Ege'de yoğun olarak devam eden çöl tozunun yanı sıra sıcaklıklar da yüksek seyrediyor. Bodrum ve Denizli 35, Afyon 29 derece. 
Akdeniz ve Güneydoğu'da hava sıcak ve çöl tozu birikimi var. Adana ve Diyarbakır 31, Şanlıurfa 34 derece. 
 
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
 
Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Trabzon hattı boyunca, bölgenin büyük bölümünde ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olumsuzluk yaratabilir. Bolu, Samsun, Trabzon 23, Erzurum 15, Malatya 27 derece.

ETİKETLER

Meteoroloji sağmur çöl toz sıcak yağmur sağanak yağmur İstanbul'da yağmur geliyor
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.