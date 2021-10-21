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Meteoroloji son dakika olarak bildirdi! Ve geri dönüyor, tamamen tersine dönüyor, bugünden itibaren...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tamamen değişiyor. Bugünden itibaren başlıyor. MGM son dakika raporunda yeni bilgilere yer verildi. Sıcak hava geri dönüyor. Tüm Türkiye'de güneş açıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinde iller tek tek sıralandı. İşte MGM son dakika hava tahmin raporu...