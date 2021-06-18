Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji son dakika kodu ile yayınladı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor ve...
Meteoroloji son dakika kodu ile yayınladı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Sarı kodlu uyarı yapıldı. Saat verildi. Çok kuvvetli geliyor. Çarşamba gününe kadar sürecek. Bugün kuvvetli sağanak başlıyor. Çok sayıda il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar 4 dereceye kadar artacak. Ancak bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Bugün sağanak başlıyor. Sarı kodlu uyarı yapıldı. Saat verildi. Öğle saatlerinden sonraya dikkat! Sağanak etkili olacak iller Meteoroloji tarafından açıklandı. İstanbul Valiliği de uyarıda bulundu. Yağışlar çarşamba gününe kadar devam edecek. Bugün hava nasıl? Cumartesi günü hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte yağış beklenen iller...