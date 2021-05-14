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Meteoroloji son dakika kodu ile uyardı! Yarın...

14 Mayıs 2021 Cuma - 13:25 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 13:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son dakika olarak duyurdu. Tek tek açıklandı. Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri, Van'ın doğusu, Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin doğusu  ile kuzeybatı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması  bekleniyor.
 
Yarın Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunda, akşam  saatlerinde de Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kısa  süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüyor.
 
Havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken,  denizlerde fırtına beklenmiyor.
 
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu ile Kırklareli, Edirne ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KOCAELİ °C, 28°C
Az bulutlu
 
EGE
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
AKDENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
 
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
 
İÇ ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
 
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
 
YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
 
BATI KARADENİZ
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
 
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
 
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadiesi bekleniyor.
 
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu
 
ARTVİN °C, 33°C
Az bulutlu
 
SAMSUN °C, 22°C
Az bulutlu
 
TRABZON °C, 21°C
Az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
 
AĞRI °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
VAN °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
 
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
 
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
 
 
 
  
 

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