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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Yeniden geliyor, çok kuvvetli olacak... Değişiyor, o illerde...
Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu. Çok kuvvetli geliyor. Gün ve saat belli oldu. Bazı illerde alarm verildi. Yeniden başlıyor. İller tek tek açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımlandı. İşte yeni haftada yurt genelinde hava durumu...