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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Yarın başlıyor, perşembeye kadar...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Günlerce sürecek. Yarından itibaren başlıyor. Çok sayıda il için uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre yarından itibaren birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlar perşembeye kadar devam edecek. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Yarın sağanak başlıyor. Günlerce sürecek. Peş peşe uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat. İl il açıklandı.