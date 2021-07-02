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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Yarın başlıyor, çarşambaya kadar...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Yarından itibaren başlıyor. Günlerce sürecek. Çok kuvvetli geliyor, saat verildi. Çok sayıda il için tek tek uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün bazı illerde sağanak etkili olacak ancak asıl yağışlar yarından itibaren etkisini gösterecek. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Cumartesiden itibaren çok sayıda ilde kuvvetli sağanak başlıyor. Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı. Çarşamba gününe kadar günlerce devam edecek. Peş peşe uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat.