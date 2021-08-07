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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Ve başlıyor, günlerce sürecek, flaş uyarı...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Çok kuvvetli geliyor, tamamen değişiyor. Onlarca ilde yeniden başlıyor. Sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. Sağanak geri dönüyor. Uyarılar peş peşe geldi. AKOM ve Meteoroloji açıklama yaptı. Bugün Türkiye'nin büyük bölümünde kuvvetli sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son açıklama geldi. İşte sağanak beklenen iller...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Hava tamamen değişiyor, tersine dönecek ve günlerce yağışlar devam edecek. Sağanak beklenen iller tek tek açıklandı. Onlarca kent için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıkları 4 ila 12 dereceye kadar düşecek. Vatandaşlar için dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. İstanbul için de ekipler önlemlerini aldı. İşte bugün sağanağın etkili olacağı iller...