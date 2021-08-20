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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Tersine dönüyor, kritik uyarı geldi, bugün başlıyor...
Meteoroloji'den flaş açıklama! Günlerce sürecek, tersine dönüyor. Uyarılar peş peşe geldi. Bugün başlıyor çarşamba gününe kadar devam edecek. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar uyarıları yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son açıklama geldi. Bu illerde yaşayanlar dikkat. İşte sağanak beklenen iller ve Meteoroloji'den yapılan kritik uyarı...