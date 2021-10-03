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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Tersine dönüyor, 70 kilometre hızla geliyor, günlerce sürecek
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! İller tek tek açıklandı. Alarm verildi. 70 kilometre hızla geliyor. Bugün başlıyor. Günlerce devam edecek. MGM son dakika duyurusunda ani değişikliklere karşı vatandaşlar uyarıldı. Çok sayıda kent için saat verildi. Sıcaklıklar düşecek. Kuvvetli yağış, fırtına ve rüzgar etkili olacak. İşte MGM'den gelen son dakika açıklaması ve uyarı yapılan iller...