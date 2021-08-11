Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! 'Süper hücre' harekete geçti, radar sistemine yansıdı

Meteoroloji tarafından önemli bir açıklama yapıldı. 'Süper hücre' hareketi radarda görüntülendi. Trakya ve İstanbul açıklarında süper hücre hareketliliği yaşandı. İstanbul merkezinde beklenmeyen süper hücrenin Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece etkili olabileceği belirtilirken görüntüler radara da yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van’ın doğusu, Hakkari’nin kuzeyi ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.