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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Sarı ve turuncu uyarılar peş peşe geldi, tehlike radarda görüldü, geliyor, çok kuvvetli...
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. MGM'den açıklamalar peş peşe geldi. Sarı ve turuncu alarm verildi. Meteoroloji yeni hava durumu raporunda illeri tek tek sıralayıp vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.