Ani sıcaklık artışının nedeni ne? Canlı yayında son dakika açıklaması! Salıdan perşembeye...

Ani artış gösteren hava sıcaklıklarının ardından kritik uyarı geldi. Perşembe gününe kadar etkili olacak. Sıcaklıklar düşecek. Vatandaşlar uyarıldı. Bir kaç gündür hava sıcaklıklarında bir artış oldu. Ani sıcaklık artışının nedeni ne ve sıcak hava devam edecek mi? Yeni haftada Türkiye'de hava durumu nasıl olacak? CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların düşeceğini, salı günü yağış beklendiğini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada hava nasıl olacak sorusuna yanıt verdi. Prof. Dr. Şen'in değerlendirmeleri şöyle;

''Kış da çok geç geldi, bu sene Mart ayında geldi. Nisan ayı dalgalı, bahar yapar gibi oldu. Nisan ayı sonunda yaz sıcakları bütün Türkiye'de kendisini gösterir oldu. Fakat tabii bu böyle devam etmeyecek, dalgalı seyrine devam edecek. Pazartesi gününden itibaren tekrar sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Salı günü ise yağmur var.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağmur nerede var? Yağmur Türkiye'nin Ankara 'dan bir çizgi çekin, Balıkesir bu hizada. Onun kuzeyinde yağışlı bir sisteme giriyoruz. 1 - 1.5 gün civarında bir yağış olacak. Ve bu yağış esnasında sıcaklıklar Mayıs ayı ortalamalarına düşecek. Belki bunun altına da düşme ihtimali vardır. Yani bugüne göre ki bugün İstanbul 'da 27-28 derece sıcaklık vardır, bugüne göre 6-7 derece sıcaklıklar düşecek tüm Türkiye'de.

BU MEVSİMDEKİ YAĞIŞA DİKKAT!