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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Günlerce sürecek, çok kuvvetli geliyor ve...
Meteoroloji'den flaş açıklama geldi. Çok kuvvetli geliyor. Günlerce devam edecek. Yağışlar geri dönüyor. Çarşamba günü çok sayıda ilde başlıyor. Uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre bugün ve yarın sıcak hava etkisini sürdürecek. Çarşamba günü ise kuvvetli sağanak başlıyor.
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Çok kuvvetli geliyor. Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. Yarından sonra başlıyor. Yağış beklenen iller tek tek açıklandı. İstanbul ve çevre illerde kuvvetli yağış geri geliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Meteoroloji son açıklamayı yaptı.