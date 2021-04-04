04 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6010 0.11
USD 8,1520 0.57 ALTIN 454,990 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Gece saatlerinde...

AA |  04 Nisan 2021 Pazar - 13:44 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 13:50

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale'de etkili olacak. Kuvvetli olması bekleniyor. Marmara bölgesinin güney ve doğusunda bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece  saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın  akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
 
Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale  çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir ile Bursa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli  olacağı öngörülüyor
 
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım,  yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı  dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
  
 

ETİKETLER

Meteoroloji Meteoroloji son dakika MGM MGM son dakika İstanbul hava
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.