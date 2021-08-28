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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Durum ciddi, saat verildi günlerce sürecek, flaş uyarı...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Durum ciddi. Saat verildi. Vatandaşlar için flaş uyarı yapıldı. Günlerce devam edecek. İller tek tek açıklandı. Öte yandan '101 kritik gün' ile ilgili açıklama geldi. Dikkat edilmesi gerekenler bir bir sıralandı. İşte MGM'nin son dakika açıklamaları...