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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Durum ciddi, çok kuvvetli geliyor, 10 derece birden düşecek ve...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Durum ciddi. Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Saat verildi. Çok kuvvetli geliyor. MGM haritayı paylaşarak vatandaşları uyardı. Artık kış geliyor. Bugünden itibaren başlıyor. Kuvvetli sağanak etkisini gösterecek. Her geçen gün yağışın etkili olduğu il sayısı artacak. İşte Meteoroloji'nin son açıklaması...