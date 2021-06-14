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Meteoroloji son dakika kodu ile duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, tamamen değişti...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çok kuvvetli geliyor. Saat verildi. Cumartesi gününe kadar sürecek. Uyarılar peş peşe yapıldı. Bugün 41 ilde çok kuvvetli sağanak başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak, yer yer düşecek. Ancak bugün çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
Meteoroloji'den flaş açıklama yapıldı. Bugün sağanak başlıyor, hava tamamen değişiyor. Cumartesi gününe kadar çok sayıda ilde sağanak etkisini sürdürmeye devam edecek. Saat verildi. 41 il için uyarı yapıldı. Güneşli hava yerini kapalı bir havaya bırakıyor. Bu saatlere dikkat! Sağanağın etkili olacak iller Meteoroloji tarafından duyuruldu.